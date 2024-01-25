В Минтруда сказали об условиях отпуска на 90 дней в Беларуси

При этом в ведомстве заметили, что еще отпуск по семейным обстоятельствам наниматель может предоставить и с сохранением заработной платы, но только не более чем на 3 дня. Причины предоставления такого отпуска: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников или другие уважительные причины, предусмотренные в колдоговоре или локальных актах.