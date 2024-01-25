В Минтруда сказали об условиях отпуска на 90 дней в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты напомнили о сроках и условиях отпуска по семейно-бытовым причинам в Беларуси.
Так, в Минтруда заметили, что, согласно общему правилу, отпуск по семейно-бытовым причинам не должен превышать 30 календарных дней в течение года. И предоставляется он без сохранения заработной платы.
Однако на локальном уровне наниматель может установить продолжительность такого отпуска сроком до 90 календарных дней без сохранения зарплаты.
При этом в ведомстве заметили, что еще отпуск по семейным обстоятельствам наниматель может предоставить и с сохранением заработной платы, но только не более чем на 3 дня. Причины предоставления такого отпуска: рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников или другие уважительные причины, предусмотренные в колдоговоре или локальных актах.
— В бюджетных организациях оплачиваемый отпуск может представляться в пределах средств, которые предусмотрены в соответствии с законодательством на оплату труда на соответствующий финансовый (календарный) год, — прокомментировали в Минтруда.
К слову, средняя зарплата составила 2271 рубль в Беларуси в декабре 2023.