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Лукашенко изменил условия проведения рекламных игр в Беларуси

В Беларуси изменились условия проведения рекламных игр.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об изменении порядка проведения рекламных игр, передает БелТА.

Так, президентским указом корректируется порядок проведения рекламных игр в Беларуси.

Отмечается, что изменения связаны с обеспечением защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр. Документ принят в целях совершенствования правового регулирования рекламной сферы, он учитывает правоприменительную практику и расширения возможностей интернет-технологий.

Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко поручил новому главе Минздрава навести порядок в ФАПах и райбольницах.

закон
Лукашенко Александр