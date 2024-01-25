Лукашенко изменил условия проведения рекламных игр в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об изменении порядка проведения рекламных игр, передает БелТА.
Так, президентским указом корректируется порядок проведения рекламных игр в Беларуси.
Отмечается, что изменения связаны с обеспечением защиты прав участников рекламных игр и развития таких игр. Документ принят в целях совершенствования правового регулирования рекламной сферы, он учитывает правоприменительную практику и расширения возможностей интернет-технологий.
Кроме того, белорусский президент Александр Лукашенко поручил новому главе Минздрава навести порядок в ФАПах и райбольницах.