В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной после того, как ВСУ сбили в Белгородской области российский самолет, ранее в четверг заявил, что Россия не может бросить своих ребят, поэтому будет разговаривать «хоть с чертом».
«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных», — сказал Юсов в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, будут ли продолжены обмены пленными после крушения российского Ил-76.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в самолете были 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих погибли. По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных, обмен должен был состояться тогда же в среду. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 «ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей» с Киевом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к конгрессу США и бундестагу — именно Вашингтон и Берлин поставляют Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и IRIS-T.
Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили эти фразы с сайтов. Позднее Украина косвенно признала, что сбила Ил-76 — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование «однозначно нужно», если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.