В Киеве заявили, что готовы продолжать обмен пленными с Россией

«Мы будем работать и дальше, как бы сложно ни было, чтобы эти обмены продолжались. Но это процесс, в котором должны принимать участие две стороны. Украина заинтересована в том, чтобы вернуть своих защитников. Мы можем и будем выдавать российских пленных», — сказал Юсов в эфире телеканала «Рада», отвечая на вопрос, будут ли продолжены обмены пленными после крушения российского Ил-76.