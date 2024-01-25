Оппозиция в Молдавии осудила разрыв соглашений с СНГ властями

«У ПДС нет ни связей, ни желания, ни интереса ехать в страны СНГ. Конец власти Санду и ПДС гораздо ближе, чем им кажется, потому что за зеркальными стеклами высоких окон не видно, как тебя окружает в кольцо “благодарный” народ», — подчеркивают социалисты.