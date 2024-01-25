Оппозиция в Молдавии осудила разрыв соглашений с СНГ властями

КИШИНЕВ, 25 янв — РИА Новости. Власти Молдавии в лице правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) решились на разрыв отношений с СНГ ради того, чтобы понравиться Западу и заручиться его поддержкой, считают в оппозиционной Соцпартии.
Глава пресс-службы правительства Молдавии Даниел Водэ заявил в среду, что 119 из 282 подписанных Молдавией соглашений с СНГ не представляют ценности для граждан республики, начаты процедуры по расторжении 79 договоров.
«Спектакль с разрывом соглашений в рамках СНГ имеет одну единственную причину: желание временных управленцев из ПДС понравиться зарубежным бюрократам, попытка заручиться безусловной поддержкой на фоне остальных правых политических сил, продемонстрировать “решительность”, “приверженность”, безусловную преданность, а на самом деле, бестолковость и готовность действовать без оглядки на здравый смысл и интересы государства».
Оппозиция отмечает, что действующая власть приложила немало усилия, чтобы избавиться от независимых СМИ, поэтому они не слышат, что на самом деле думает народ страны.
«У ПДС нет ни связей, ни желания, ни интереса ехать в страны СНГ. Конец власти Санду и ПДС гораздо ближе, чем им кажется, потому что за зеркальными стеклами высоких окон не видно, как тебя окружает в кольцо “благодарный” народ», — подчеркивают социалисты.
Власти Молдавии с 2022 года заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Министерства намерены проанализировать все соглашения с СНГ и денонсировать те, что стали «неэффективными», рассчитывая заменить их двусторонними договорами со странами, входящими в Содружество.