В Кремле рассказали подробности о перевозке военнопленных на Ил-76

Украина косвенно признала, что сбила Ил-76: в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила «о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства» у Белгорода в это время. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что международное расследование «однозначно нужно», если оно будет сосредоточено на преступлениях киевского режима.