Казахский язык планируют преподавать в Оксфорде

«Язык — это большая ценность для нашего народа. Сегодня, презентуя казахско-английский словарь Oxford Qazaq Dictionary, мы переступаем новый исторический порог. Благодаря этому о нашей культуре, народе узнает больше людей в мире. Мы развиваем казахский язык не только через бумажные носители, а также активно оцифровываем государственный язык», — подчеркнул министр.