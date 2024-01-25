Решено окончательно: Стали известны уже официально установленные тарифы на группы продленного дня в школах Кишинева и способы оплаты

Группы будут работать на основании временного положения, которое предусматривает ежемесячные взносы в размере 360 леев за 3-часовые группы продлённого дня и 690 леев за 6-часовые группы продлённого дня.
— Учитывая невозможность покрытия расходов из муниципального бюджета на деятельность классов/групп продлённого дня, необходимо создать механизм их деятельности, даже если их финансирование не является частью обязательства МПУ, — говорится в решении КЧС.
Квитанцию нужно будет оплачивать до 15 числа каждого месяца. Полученные от родителей финансовые средства будут проходить только через казначейский счет учебного заведения.
До нового года в группах продлённого дня, финансируемых из городского бюджета, числилось около 30 тыс. учащихся, передаёт ipn.md.