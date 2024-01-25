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Решено окончательно: Стали известны уже официально установленные тарифы на группы продленного дня в школах Кишинева и способы оплаты

Комиссия по чрезвычайным ситуациям муниципия Кишинёв приняла решение об организации и работе групп продлённого дня в учреждениях начального и среднего образования.
Решено окончательно: Стали известны уже официально установленные тарифы на группы продленного дня в школах Кишинева и способы оплаты
Источник: Atas.info

Группы будут работать на основании временного положения, которое предусматривает ежемесячные взносы в размере 360 леев за 3-часовые группы продлённого дня и 690 леев за 6-часовые группы продлённого дня.

— Учитывая невозможность покрытия расходов из муниципального бюджета на деятельность классов/групп продлённого дня, необходимо создать механизм их деятельности, даже если их финансирование не является частью обязательства МПУ, — говорится в решении КЧС.

Квитанцию нужно будет оплачивать до 15 числа каждого месяца. Полученные от родителей финансовые средства будут проходить только через казначейский счет учебного заведения.

До нового года в группах продлённого дня, финансируемых из городского бюджета, числилось около 30 тыс. учащихся, передаёт ipn.md.

образование