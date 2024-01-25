В Косово отправился 20-й миротворческий контингент Нацармии Молдовы

В официальной церемонии, которая прошла в первой половине дня, приняли участие советник президента Республики Молдова в сфере обороны и национальной безопасности, секретарь Высшего совета безопасности Станислав Секриеру, руководство Министерства обороны и Главного штаба Национальной армии, посол США Кент Логсдон, посол Италии Лоренцо Томассони, глава Бюро связям НАТО в Республике Молдова Микаэла Шимакова, а также военные атташе.