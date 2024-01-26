«Перебарывать себя, не унывать»: Хабиров сыграл в хоккей с прошедшим через ампутацию ветераном СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров сыграл в хоккей с 22-летним ветераном специальной военной операции Артуром Галеевым. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.
Молодой человек является кавалером орденов Мужества и генерала Шаймуратова. В одном из боев он лишился правой руки. Артур, как отметил в своей публикации руководитель республики, является «замечательным, очень светлым, настоящим парнем», который, несмотря на ампутацию, «полон» жизни и очень хорошо играет в хоккей в качестве вратаря.
Артур Галеев, утверждает Хабиров, являет собой пример тем, тем мужчинам, которые оказались в тяжелой ситуации и получили тяжелое ранение.
— Пример того, что надо перебарывать себя, не унывать, идти вперед, несмотря ни на что. И что надо жить. А мы всей республикой должны создавать условия для их поддержки, окутывать их заботой и вниманием, — заявил глава Башкирии.