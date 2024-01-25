Глава Минобороны Норвегии призвал готовиться к войне с Россией

Норвегия должна увеличить оборонный бюджет из-за угрозы потенциальной войны с Россией в течение трех лет, заявил министр обороны страны Эйрик Кристофферсен. На его слова 23 января обратила внимание британская газета The Telegraph. «Нынешнее окно возможностей останется открытым в течение года или двух, возможно, трех, и именно тогда нам придется еще больше инвестировать в нашу оборону», — сказал он в интервью норвежской прессе.