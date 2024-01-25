Россия открыта к переговорам по урегулированию на Украине, заявил Песков

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило в четверг, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам через посредника сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине, в том числе по возможным будущим механизмам безопасности для Киева. Москва также якобы прощупывает почву в вопросе готовности Вашингтона к участию в переговорах. Источники заявили, что сигналы были посланы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. Они утверждают, что Россия якобы может рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и впоследствии даже отказ от позиции против выступления Украины в НАТО при условии признания новых регионов РФ российскими.
В США тем временем ответили, что не заметили изменений в позиции РФ. «Мы не в курсе описываемых изменений в российской позиции», — сказала представитель совета национальной безопасности США Эдриан Уотсон.
Агентство отмечает, что сообщения о «тайном канале» связи РФ и США по вопросу урегулирования на Украине циркулировали и в странах ЕС. Однако официальные лица отрицают, что знают об этом. Советник по нацбезопасности Швеции Хенрик Ландерхольм заявил агентству, что до него дошли такие «слухи», но не знает, как их понимать.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что «не будет никакого “Минска-3”. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию “на земле”, однако украинский режим в этом не заинтересован.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России «не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно».