Россия открыта к переговорам по урегулированию на Украине, заявил Песков

Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило в четверг, что Россия якобы направляет США по непрямым каналам через посредника сигналы об открытости к переговорам по завершению конфликта на Украине, в том числе по возможным будущим механизмам безопасности для Киева. Москва также якобы прощупывает почву в вопросе готовности Вашингтона к участию в переговорах. Источники заявили, что сигналы были посланы высокопоставленным американским чиновникам в декабре через неназванного посредника. Они утверждают, что Россия якобы может рассмотреть отказ от требований по нейтральному статусу Украины и впоследствии даже отказ от позиции против выступления Украины в НАТО при условии признания новых регионов РФ российскими.