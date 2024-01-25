Посол РФ передал французским парламентариям обращение Госдумы по наемникам

Мешков добавил, что также вручил депутатам распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв к французам вступать в украинский «иностранный легион», дается разъяснение, кто может стать членом этого «легиона». К этим инструкциям, по его словам, прилагается даже специальный формуляр для подачи заявления на вступление. «Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», — добавил он.