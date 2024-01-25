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Посол РФ передал французским парламентариям обращение Госдумы по наемникам

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Посол России в Париже Алексей Мешков на встрече с французскими депутатами передал им послание Госдумы к Национальному собранию (нижней палате парламента) Франции о французских наемниках на Украине. Об этом он сообщил российским журналистам.
Франция
Источник: РИА "Новости"

«Я вчера встречался с французскими парламентариями, вручил им это послание от Государственной думы», — сказал он.

Мешков добавил, что также вручил депутатам распечатку с сайта посольства Украины во Франции, где звучит призыв к французам вступать в украинский «иностранный легион», дается разъяснение, кто может стать членом этого «легиона». К этим инструкциям, по его словам, прилагается даже специальный формуляр для подачи заявления на вступление. «Мои французские собеседники реагировали так, что они это впервые видят», — добавил он.