США проверяют данные о том, что ВСУ сбили Ил-76 с помощью американского оружия

«Это тот вопрос, который мы изучаем, но у меня больше нет информации. Мы видели эти сообщения, касающиеся ответственности, мы их проверяем, но у меня больше нет никаких данных на этот раз», — сказала Сингх, отвечая на вопрос о том, есть ли у американского военного ведомства информация о том, что российский самолет был сбит с помощью оружия США.