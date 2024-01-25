Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО

4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в альянс, а Швеция продолжила переговоры с Турцией при поддержке союзников в НАТО. В ноябре 2023 года власти Швеции внесли изменения в Конституцию «для более жесткого противодействия терроризму». К концу года Стокгольм начал выдавать Анкаре курдских активистов. Только после этого, в октябре 2023 года, Эрдоган внес в парламент пакет документов, связанных со вступлением Швеции в НАТО. 26 декабря их одобрила парламентская комиссия по международным делам.