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В Госдепе признали талант российских экономических руководителей

ВАШИНГТОН, 25 янв — РИА Новости. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что российское экономическое руководство «очень талантливо» и помогает стране справляться с западными рестрикциями.
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Источник: AP 2023

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — сказал О’Брайен в ходе выступления в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» в Вашингтоне. Деятельность созданного в 1972 году «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» направлена на сотрудничество между США и Европой.

Кроме того, во время своей речи О’Брайен добавил, что российской экономике до сих пор удается справляться с санкциями стран Запада.

Талант российских экономистов при этом признают как многие эксперты, так и мировые СМИ. К примеру, издание Politico в ноябре назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

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экономика