«Российское экономическое руководство очень талантливо», — сказал О’Брайен в ходе выступления в американском аналитическом центре «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» в Вашингтоне. Деятельность созданного в 1972 году «Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов» направлена на сотрудничество между США и Европой.
Талант российских экономистов при этом признают как многие эксперты, так и мировые СМИ. К примеру, издание Politico в ноябре назвало главу Банка России Эльвиру Набиуллину главным «разрушителем» года за денежно-кредитную политику российского Центробанка, во многом благодаря которой удалось предотвратить последствия беспрецедентных санкций для страны.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.