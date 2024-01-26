США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну

До этого, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.