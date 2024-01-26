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Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что «милитаристские настроения» в Прибалтике представляют опасность для Калининграда в стратегическом плане. По его словам, это требует дополнительных мер, чтобы безопасность России «была надежно обеспечена».
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

Он утверждает, что прибалтийские страны «пронизаны русофобскими настроениями» и «затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники». «Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе — соседняя Прибалтика и так далее», — сказал Песков в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»).

Вчера, 25 января, президент Владимир Путин посетил Калининградскую область. Он встретился с губернатором Антоном Алихановым и пообщался со студентами Балтийского федерального университета им. Эммануила Канта. Дмитрий Песков говорил, что эта поездка была плановой и не являлась «месседжем» странам НАТО.

Лаура Кеффер

Песков Дмитрий