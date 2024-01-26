Песков заявил об опасных «милитаристских настроениях» в Прибалтике

Он утверждает, что прибалтийские страны «пронизаны русофобскими настроениями» и «затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники». «Опасность, безусловно, присутствует… опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе — соседняя Прибалтика и так далее», — сказал Песков в эфире Первого канала (цитата по «РИА Новости»).