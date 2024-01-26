Нарышкин рассказал о подготовке украинских ДРГ против АЭС в России

«Я могу привести примеры, когда западные спецслужбы, прежде всего британская MI6, осуществляют подготовку украинских диверсионно-разведывательных групп, в планы которых входит проведение провокаций на атомных электростанциях Российской Федерации», — отметил Нарышкин.
В 2023 году сообщалось об обезвреживании в России украинских ДРГ, нацеленных на некоторые АЭС.
В сентябре 2023 на пленарной сессии Восточного экономического форума Владимир Путин рассказал, что задержанные члены одной из таких диверсионных групп признались, что их готовили под руководством британских инструкторов. В Москве заявляли, что планы Киева и стоящего за ним Лондона совершить диверсии против российских АЭС надо квалифицировать как ядерный терроризм.
Британская разведслужба MI6 издавна вынашивает планы диверсий против России. В 2010-х годах Национальный архив Великобритании рассекретил документы, из которых следовало, что в 1948 году руководство MI6 планировало масштабную диверсионную операцию против Москвы. Она предусматривала проведение диверсий как внутри СССР, так и за его пределами. В замыслы разведслужбы, в частности, входила идея отправлять в советские города посылки с взрывчаткой для провоцирования паники среди населения. Также предполагалось совершать диверсии на железных дорогах и поджоги на промышленных предприятиях.