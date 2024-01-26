Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Путин рассказал о повышении МРОТ

ВЛАДИВОСТОК, 26 января, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин рассказал о существенном повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году. Речь об этом шла во время встречи главы государства со студентами в Калининграде.
Путин Владимир
Источник: Пресс-служба Президента России

«Размер МРОТ будем повышать. С этого года он уже будет существенного выше. Это отражается на всех выплатах, включая социальные пособия», — сообщил Владимир Путин.

Напомним, МРОТ в России с 1 января 2024 года вырос на 18,5%, составив 19 242 рубля. Теперь работодатель не имеет права платить своим сотрудникам зарплату меньше, чем эта сумма. Отметим, что увеличение МРОТ также отразилось на оплате больничных, различных пособий и социальных выплат.

Ранее «ФедералПресс» писал, что депутаты предложили увеличить зарплату для учителей до двух МРОТ. Письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Депутаты считают, что это поможет решить проблемы с нехваткой педагогов в стране.

Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.

Путин Владимир