Путин рассказал о повышении МРОТ

Напомним, МРОТ в России с 1 января 2024 года вырос на 18,5%, составив 19 242 рубля. Теперь работодатель не имеет права платить своим сотрудникам зарплату меньше, чем эта сумма. Отметим, что увеличение МРОТ также отразилось на оплате больничных, различных пособий и социальных выплат.