Путин рассказал о повышении МРОТ

«Размер МРОТ будем повышать. С этого года он уже будет существенного выше. Это отражается на всех выплатах, включая социальные пособия», — сообщил Владимир Путин.
Напомним, МРОТ в России с 1 января 2024 года вырос на 18,5%, составив 19 242 рубля. Теперь работодатель не имеет права платить своим сотрудникам зарплату меньше, чем эта сумма. Отметим, что увеличение МРОТ также отразилось на оплате больничных, различных пособий и социальных выплат.
Ранее «ФедералПресс» писал, что депутаты предложили увеличить зарплату для учителей до двух МРОТ. Письмо было направлено премьер-министру России Михаилу Мишустину. Депутаты считают, что это поможет решить проблемы с нехваткой педагогов в стране.
Фото: ФедералПресс / Екатерина Лазарева.