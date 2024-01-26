Полпред в СФО и мэр Иркутска обсудили реализацию нацпроектов

Рабочая встреча мэра Иркутска Руслана Болотова и полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева состоялась в столице Приангарья накануне, 25 января. Стороны обсудили реализацию национальных проектов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Руслан Болотов представил отчет об итогах исполнения бюджета в 2023 году, параметрах городской казны на 2024 год и участии в нацпроектах. Со слов градоначальника, последние годы наблюдается положительная динамика в параметрах главного финансового документа. В прошлом году в бюджет поступило свыше 39 млрд рублей. Это на 8,2 млрд больше, чем в 2022-м. Увеличение связано в том числе с активным участием муниципалитета в госпрограммах регионального и федерального уровней и реализации нацпроектов, которые были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.
«В прошлом году мы работали сразу по семи направлениям. Строили школы и детские сады по проектам “Образование” и “Демография”. Приводили в порядок улицы города по “Безопасным качественным дорогам”. Благоустраивали парки, скверы, дворы, переселяли из ветхих домов по программе “Жилье и городская среда”. Продолжили реконструкцию КОС правого берега» по проекту «Экологии». Закупили новое оборудование для Иркутского городского театра народной драмы в рамках «Культуры». Впервые принимали участие в «Туризме и индустрии гостеприимства»: благодаря федеральному финансированию реализовали проект, который стал одним из самых посещаемых в России", — рассказал Руслан Болотов.
«Видны позитивные изменения, однако важно не останавливаться на достигнутом», — подчеркнул Анатолий Серышев.
С его слов, совместными усилиями необходимо обеспечить дальнейшую эффективную реализацию нацпроектов в столице Приангарья для активного развития и улучшения условий жизни местных жителей.