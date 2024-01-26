Полпред в СФО и мэр Иркутска обсудили реализацию нацпроектов

Руслан Болотов представил отчет об итогах исполнения бюджета в 2023 году, параметрах городской казны на 2024 год и участии в нацпроектах. Со слов градоначальника, последние годы наблюдается положительная динамика в параметрах главного финансового документа. В прошлом году в бюджет поступило свыше 39 млрд рублей. Это на 8,2 млрд больше, чем в 2022-м. Увеличение связано в том числе с активным участием муниципалитета в госпрограммах регионального и федерального уровней и реализации нацпроектов, которые были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным.