Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и делать фото

ВСУ неоднократно пытались атаковать АЭС. Так, в октябре 2023 года, город-спутник станции пытались атаковать три беспилотника — их сбили системой противовоздушной обороны (ПВО). По неофициальным данным, в результате падения и детонации одного из беспилотников у склада ядерных отходов поврежден его фасад. До этого, в июле того же года, самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.