Рядом с Курской АЭС запретят рыбачить и делать фото

«Планируется ограничить доступ людей в зону безопасности атомной станции, дополнительные ограничения коснутся рыбалки в непредусмотренных местах, фотографирования и видеосъемки на этой территории», — говорится в сообщении.
Помимо этого, рядом с территорией АЭС запретят проведение культурных и других массовых мероприятий, которые не связаны с деятельностью и строительством станции. Зону безопасности территории также дооснастят инженерно-техническими средствами охраны.
Курская АЭС находится в Курчатове на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска и примерно в 110 километрах от границы с Украиной. АЭС по объему вырабатываемой электроэнергии входит в первую четверку электростанций России всех типов.
ВСУ неоднократно пытались атаковать АЭС. Так, в октябре 2023 года, город-спутник станции пытались атаковать три беспилотника — их сбили системой противовоздушной обороны (ПВО). По неофициальным данным, в результате падения и детонации одного из беспилотников у склада ядерных отходов поврежден его фасад. До этого, в июле того же года, самодельный беспилотник, который двигался на реактивной тяге, взорвался в Курчатове недалеко от АЭС, его обломки упали на жилой дом.