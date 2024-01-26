Посол Бикантов рассказал о создании на юге Африки российской военной базы

Когда именно российские военные прибудут на создаваемую базу в ЦАР и сколько их будет, пока не определено, сообщил РИА Новости посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. В настоящее время, по его словам, подбирают место для размещения базы.