Посол Бикантов рассказал о создании на юге Африки российской военной базы

«В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих», — сказал он и добавил, что «конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены».
Бикантов также считает, что «создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в республике и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны».
Он также рассказал, что РФ в минувшем году поставила стране семь учебно-боевых самолетов L-39, тем самым создав основу для создания отдельного вида войск — армейской авиации.
«ЦАР сейчас сталкивается с новыми вызовами», — отметил дипломат, добавив, что «наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков».
В прошлом году Бикантов рассказал, что армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране.