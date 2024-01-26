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Посол Бикантов рассказал о создании на юге Африки российской военной базы

Когда именно российские военные прибудут на создаваемую базу в ЦАР и сколько их будет, пока не определено, сообщил РИА Новости посол России в Центральноафриканской Республике Александр Бикантов. В настоящее время, по его словам, подбирают место для размещения базы.
Источник: Российская газета
«В настоящее время подбирается место размещения российских военнослужащих», — сказал он и добавил, что «конкретные сроки прибытия контингента и его численность пока не определены».

Бикантов также считает, что «создание российской военной базы на территории ЦАР улучшит ситуацию в сфере безопасности в республике и укрепит основу для защиты национального суверенитета страны».

Он также рассказал, что РФ в минувшем году поставила стране семь учебно-боевых самолетов L-39, тем самым создав основу для создания отдельного вида войск — армейской авиации.

«ЦАР сейчас сталкивается с новыми вызовами», — отметил дипломат, добавив, что «наблюдаются изменения в тактике и технологическом уровне оснащения боевиков».

В прошлом году Бикантов рассказал, что армия ЦАР при поддержке российских инструкторов разгромила большую часть незаконных вооруженных формирований в стране.

дипломатия