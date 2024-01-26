Законопроект о разводе из-за смены пола поддержали депутаты Башкирии

Законопроект о разводе из-за смены пола депутаты поддержали в первом чтении, сообщает Госсобрание-Курултай.
Поправки планирует внести в Семейный кодекс РБ. В частности, предлагается расширить перечень оснований для расторжения брака. Внесение изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов будет являться основанием для развода. Лица, изменившие пол, также не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями детей.
Спикер регионального парламента Константин Толкачев подчеркнул, что госполитика направлена на сохранение традиционной семьи.
«Нездоровые западные веяния вынуждают нас прописывать в законе, казалось бы, очевидные вещи, — пояснил он. — Брак — союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. Мы вносим данную норму в Семейный кодекс Республики Башкортостан, чтобы исключить любые спекуляции на эту тему».