Полпред Комаров похвалил Махонина за демографию и экономические успехи Пермского края

Во время визита в Пермь Игорь Комаров провел еще заседание по политической ситуации и подготовку к президентским выборам в крае. Он отметил, что стоит задача провести прозрачные, легитимные и безопасные выборы. По его словам, в Прикамье для этого есть все условия.