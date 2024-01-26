Полпред Комаров похвалил Махонина за демографию и экономические успехи Пермского края

«Мы видим обнадеживающие результаты развития Прикамья в 2023 году. По сравнению с другими регионами ПФО край показал хорошие темпы промышленного производства. При этом Прикамье вошло в тройку лучших в Приволжье по такому важному показателю, как рост объема инвестиций», — такую оценку дал Игорь Комаров.
Также, по словам полпреда, его приятно удивил тот факт, что Пермский край в 2023 году вышел на первое место в ПФО по уровню рождаемости.
Во время визита в Пермь Игорь Комаров провел еще заседание по политической ситуации и подготовку к президентским выборам в крае. Он отметил, что стоит задача провести прозрачные, легитимные и безопасные выборы. По его словам, в Прикамье для этого есть все условия.
«С удовлетворением отмечу, что увидел хорошее взаимодействие всех участников данного процесса — властей края, силовиков и регионального избиркома. Каких-то проблемных вопросов не увидел», — сказал Игорь Комаров.
Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что первым делом 25 января полпред посетил в Перми социальные объекты. В частности, вместе с главой региона они открыли в четверг новый корпус школы дизайна «Точка». Также Игорь Комаров дал старт Году семьи в Прикамье. Сегодня, 26 января, у приволжского полпреда запланирована поездка в Ижевск.