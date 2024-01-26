Американское издание The Washington Post заявило, что позиция экс-президента США Дональда Трампа по объединению финансирования Украины с вопросом обеспечения безопасности американских границ приблизила победу России.
«Противодействие бывшего президента Дональда Трампа сделке осложнило ее будущее», — пишут авторы статьи.
Отмечается, что представители республиканской партии были близки к соглашению насчет выделения помощи Украине, связав ее с выделением денег на защиту границ США, однако их мнение резко изменилось после критики этого договора лидером партии Трампом.
Ведущий переговорщик от демократической партии Крис Мерфи предупреждал, что если соглашение сорвется, Россия победит в текущем конфликте и над Европой якобы нависнет угроза, напоминают журналисты.
Конгресс США не может согласовать выделение денег на поддержку Украины с октября 2023 года. Газета ABC со ссылкой на данные американской разведки отмечает, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом вооружения, из-за чего в Белом доме допускают победу России уже в ближайшие недели.