Конгресс США не может согласовать выделение денег на поддержку Украины с октября 2023 года. Газета ABC со ссылкой на данные американской разведки отмечает, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом вооружения, из-за чего в Белом доме допускают победу России уже в ближайшие недели.