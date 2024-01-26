Тем не менее в конце октября бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер рассказал в интервью Berliner Zeitung, что именно США не позволили Киеву продолжать переговоры о мире с Москвой. Он отмечал, что на тот момент Украина была готова отказаться от членства в НАТО и говорить о Крыме, но киевский режим был вынуждены обсуждать все подобные вопросы с Вашингтоном.



В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и «просто воевать».