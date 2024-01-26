Киев получил гарантии США, что активы России будут изъяты, заявил Шмыгаль

«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — заявил он в интервью газете Politico после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо, которая прошла 24 января.
Шмыгаль, которого спросили по поводу имеющихся опасений относительно возвращения экс-президента США Дональда Трампа к власти, заявил, что Киев тесно работает с администрацией действующего американского президента Джо Байдена и конгрессом США над предоставлением помощи на 2024 год.
«Посмотрим, как условия будут развиваться в 2025», — добавил он.
В среду комитет по международным отношениям сената США почти единогласно поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава сената.
Как заявлял РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Белый дом, поддерживая решение об изъятии российских активов, пытается оказать давление на европейцев, поскольку основные российские средства находятся в Европе, но если те пойдут в фарватере американцев, то неминуемо столкнутся с потерями, штрафами и другими юридическими последствиями.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели санкции против Банка России, заморозив у себя его резервы, но точный объем иммобилизованных средств не известен. По данным ЦБ на конец июня 2021 года, около 288 миллиардов долларов хранилось в Австрии, Британии, Германии, Канаде, США, Франции и Японии, еще около 63 миллиардов долларов — в неназванных странах. На начало 2022 года, как сообщал Банк России, около половины из 630,6 миллиарда долларов его активов приходилось на активы в ключевых резервных валютах. По данным СМИ, западным странам удалось обнаружить около 287 миллиардов долларов российских активов.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.