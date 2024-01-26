Токаев в Алматы: критика МЧС и новый транспортный каркас

«Горожане растерялись, не зная, как себя вести. Однако главная цель данного совещания — не критиковать, а принимать конкретные решения. К примеру, у большинства людей не были готовы даже “тревожные чемоданчики”. Этому должны обучать детей в детских садах и школах. Подобный опыт уже был в Алматы, и его необходимо возродить. Сейчас система подготовки граждан к чрезвычайным ситуациям не отвечает требованиям. Уполномоченные органы должны осуществлять комплексную разъяснительную работу среди населения. Необходимо проводить регулярные тренировки в образовательных учреждениях и государственных органах. Это очень важная работа, которую следует начать незамедлительно», — сказал Касым-Жомарт Токаев.