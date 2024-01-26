КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду начала консультации по организации референдума о вступлении Молдовы в ЕС, сообщили в пресс-службе аппарата главы государства.
Накануне Санду «встретилась с группой журналистов, экспертов гражданского общества и лидеров общественного мнении», — проинформировал источник. Уточняется, что встреча стала первой в серии подобных консультаций, которые пройдут в ближайшее время.
Не уточняется, однако, кто именно участвовал в беседе с президентом. Фото со встречи администрация главы государства не опубликовала.
В конце декабря 2023 года Майя Санду заявила о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок и выступила с инициативой проведения в стране референдума на тему вступления Молдовы в Европейский союз. Под занавес минувшего года депутаты парламента проголосовали за изменения в Кодекс о выборах, они предполагают, что республиканский референдум может проводиться в один день с парламентскими и президентскими выборами.
Инициатива вызвала противоречивые реакции со стороны политиков и журналистов. Так, экс-башкан Гагаузии Ирина Влах заявила, что в референдум по вопросу о вступлении Молдовы в ЕС необходимо включить вопрос о незыблемости нейтрального статуса республики. По мнению историка, председателя общественной организации «Republica» Анатолия Дубровского, без вопроса о необходимости сохранения Молдовы в СНГ референдум проводить нет смысла.
Политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов высказал мнение, что еврореферендум Майи Санду — это пиар, а решение «спустили на парашюте» ее кураторы из-за рубежа. Журналист Дмитрий Чубашеко отметил, что одна из «ловушек» президентской инициативы состоит несовместимости членства Молдовы в ЕС и сохранения республикой прописанного в Конституции нейтрального статуса.
Пиар-ходом Санду считает еврореферендум и экс-премьер Ион Кику. С ним солидарен депутат парламента, представитель руководства оппозиционной партии «Возрождение» Василий Боля, он назвал еврореферендум Санду «попыткой пиариться за государственный счет».
Депутат парламента Константин Старыш на встрече с представителями Совета Европы в Страсбурге заявил, что плебисцит о вступлении Молдовы в Евросоюз не будет иметь юридической силы. Он назвал идею провести президентские выборы и референдум в один день «шулерской попыткой переизбрать Майю Санду за счет бюджетных средств».
Либерал-демократическая партия Молдовы обратилась с просьбой к политическому руководству Молдовы и президенту отказаться от идеи проведения референдума в день президентских выборов. «Помимо попытки манипулировать общественным мнением в пользу Майи Санду, этот шаг также является опасным мероприятием, несущим серьезные риски для страны», — заявили в партии.
Ассоциация Promo-LEX рекомендовала пересмотреть поправки в Кодекс о выборах, которые позволяют провести республиканский референдум и парламентские или президентские выборы в один день. В организации отметили, что ст. 184 п. (2) Кодекса о выборах, которая предусматривает, что республиканский референдум не может проводиться в день парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, не подлежит изменению, ее положения должны соответствовать рекомендациям европейских институтов в области демократии и международных и национальных миссий по наблюдению за выборами.
В Promo-LEX также обратили внимание на то, что поправка в эту статью, позволяющая провести республиканский референдум, а также президентские и парламентские выборы в один день, была одобрена (28 декабря 2023 года) с игнорированием законодательства о прозрачности принятия решений. Также из аргументации, представленной автором поправки, не ясны причины внесения изменений в законодательство.