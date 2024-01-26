Майя Санду начала консультации по организации референдума о вступлении Молдовы в ЕС

Ассоциация Promo-LEX рекомендовала пересмотреть поправки в Кодекс о выборах, которые позволяют провести республиканский референдум и парламентские или президентские выборы в один день. В организации отметили, что ст. 184 п. (2) Кодекса о выборах, которая предусматривает, что республиканский референдум не может проводиться в день парламентских, президентских и всеобщих местных выборов, не подлежит изменению, ее положения должны соответствовать рекомендациям европейских институтов в области демократии и международных и национальных миссий по наблюдению за выборами.