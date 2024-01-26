Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

«Внести в нормативные правовые акты <…> изменения, предусматривающие наделение статусом ветерана боевых действий лиц, принимавших участие в специальной военной операции <…> вне зависимости от наличия у указанных лиц контракта <…> с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции», — говорится в тексте поручения.
Присвоить гражданину статус ветерана можно будет на основании документов, подтверждающих ранение, травму, контузию или заболевание, либо на основании наградного материала.
Выполнить поручение президента необходимо к 1 апреля, ответственный — премьер Михаил Мишустин.
Как сообщил ранее на этой неделе руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак, в 2023 году группа отработала более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. По его словам, совместно с Минобороны удалось решить вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, лечения и реабилитации. Также утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи.