Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Как сообщил ранее на этой неделе руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции Андрей Турчак, в 2023 году группа отработала более 42 тысяч обращений от участников СВО и их близких. По его словам, совместно с Минобороны удалось решить вопросы по начислению выплат, оформлению статуса ветерана, предоставлению отпусков, оказанию психологической и юрпомощи, лечения и реабилитации. Также утвержден Единый стандарт региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, включающий 20 видов помощи.