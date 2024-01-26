Совбез ООН провел заседание по сбитому под Белгородом Ил-76

Представитель России Дмитрий Полянский отметил, что Москва сделает все для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание. Он подчеркнул, что все данные об инциденте указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева, поскольку украинское руководство «прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена».
Кроме того, он назвал выступление представителя Украины на заседании параноидальным и бредовым.
Крушение Ил-76
В среду, 24 января, ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. На борту также находились шесть членов экипажа и трое сотрудников военной полиции, никто не выжил.
Перед крушением российские военные зафиксировали пуск двух зенитных ракет с территории Харьковской области.
В Минобороны подчеркнули, что киевский режим знал о перевозке украинских военнослужащих для готовящегося обмена, который должен был состояться позднее в этот же день на границе Белгородской и Сумской областей.
Украина косвенно признала, что ее войска сбили Ил-76. Так, Генштаб ВСУ после сообщений о поражении самолета заявил, что продолжит принимать меры по уничтожению средств доставки на Белгородско-Харьковском направлении. Официально киевские власти призывают к международному расследованию, неофициально — в медиа запущен тезис, что Ил-76 перевозил ракеты для С-300.
Тем не менее сразу после происшествия местные СМИ растиражировали новость, что российский борт сбили именно ВСУ, но после появления данных о том, что там находились украинские пленные, издания начали редактировать заголовки.
В Кремле назвали чудовищным актом убийство Украиной собственных граждан, которые через несколько часов должны были оказаться дома.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к американскому конгрессу и бундестагу, поскольку именно США и Германия поставляют Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T.