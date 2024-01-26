Совбез ООН провел заседание по сбитому под Белгородом Ил-76

Представитель России Дмитрий Полянский отметил, что Москва сделает все для того, чтобы ответственные за крушение понесли заслуженное наказание. Он подчеркнул, что все данные об инциденте указывают на преднамеренное и продуманное преступление Киева, поскольку украинское руководство «прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена».

