Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО не дольше трех месяцев

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить перечисление выплат семьям погибших участников СВО в срок не более трех месяцев с момента подачи заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Дополнительно Путин заявил о признании бойцов СВО ветеранами на основании документов о ранении или награждении, вне зависимости от наличия контракта с организациями, участвующими в спецоперации.
Ранее президент России поддержал продление программы семейной льготной ипотеки. Он подчеркнул важность продолжения программы, которая предусматривает ипотеку под 6%.