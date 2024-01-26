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Владимир Путин поручил перечислять выплаты семьям погибших в СВО не дольше трех месяцев

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Источник: Татарстан 24

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить перечисление выплат семьям погибших участников СВО в срок не более трех месяцев с момента подачи заявления. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Дополнительно Путин заявил о признании бойцов СВО ветеранами на основании документов о ранении или награждении, вне зависимости от наличия контракта с организациями, участвующими в спецоперации.

Ранее президент России поддержал продление программы семейной льготной ипотеки. Он подчеркнул важность продолжения программы, которая предусматривает ипотеку под 6%.

Путин Владимир