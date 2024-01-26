Лукашенко поставил ученым цель на Год качества

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Результаты труда ученых во многом определяют будущее Беларуси, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба белорусского лидера.
Во Дворце Независимости в пятницу прошла торжественная церемония вручения дипломов докторам наук и аттестатов профессорам.
По словам Лукашенко, ему важно понять насколько ученые погружены в тематику текущего года, которому предстоит стать новым этапом в развитии республики.
«Есть цель — превзойти себя, притом во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки», — сказал президент.
При этом он обратил внимание ученых, что их работа и ее результаты непосредственно оказывают влияние на то, каким сформируется будущей всей страны.
Красивая витрина
Лукашенко особо отметил, что напутствия и пожелания к работе белорусского научного сообщества остаются по традиции предельно конкретными.
«Научные достижения не должны остаться красивой витриной. Нельзя допустить, чтобы труды наших ученых стояли на полке или пылились в библиотеках», — пояснил он.
По словам белорусского лидера, разработки белорусских ученых нужны на производстве, в больницах, школах. На это все должны обратить внимание начальники.
После чего пожелал исследователям быть на острие научного поиска, развивать собственные научные школы, чтобы делать свой вклад в развитие республики.
«Знаю, какой тяжелый ваш труд. Пришлось в жизни как-то приблизиться к этому — не соприкоснуться, а приблизиться. Дальше дело не пошло, потому что я понял, что ученым быть, наверное, не для меня», — признался глава государства.
Лукашенко вспомнил, что это было давно, но он понял, что принял правильное решение, поскольку это тяжелая работа, а ученые, достигшие успеха, заслуживают уважения.