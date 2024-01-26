Politico: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, если она еще раз заблокирует помощь Украине

Другой источник Politico добавил, что власти разных европейских стран втянуты в политическую игру из-за действий Виктора Орбана. Лидеры государств, по его словам, должны быть более решительными. При этом страны Центральной и Восточной Европы боятся ссылаться на ст. 7 из-за опасений, что в дальнейшем лишить права голоса могут уже их, уточнил источник.