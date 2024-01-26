Politico: Венгрию могут лишить права голоса в ЕС, если она еще раз заблокирует помощь Украине

«Если (премьер Венгрии.— “Ъ”) Виктор Орбан снова заблокирует соглашение по бюджету и предоставление €50 млрд Украине на февральском саммите, использование седьмой статьи для лишения Венгрии права голоса может стать реальным вариантом», — сказал собеседник издания.
Другой источник Politico добавил, что власти разных европейских стран втянуты в политическую игру из-за действий Виктора Орбана. Лидеры государств, по его словам, должны быть более решительными. При этом страны Центральной и Восточной Европы боятся ссылаться на ст. 7 из-за опасений, что в дальнейшем лишить права голоса могут уже их, уточнил источник.
Собеседники издания также считают, что лишение права голоса может еще больше оттолкнуть Венгрию от Европейского союза. Кроме того, это может ухудшить отношения Брюсселя с другими странами союза, например со Словакией и ее новым премьер-министром Робертом Фицо.
В декабре 2023 года Орбан наложил вето в рамках согласования решения по долгосрочной программе помощи Украине объемом €50 млрд. В том же месяце канцлер Германии Олаф Шольц убедил Виктора Орбана покинуть одно из заседаний и «выпить кофе», чтобы представители остальных стран смогли принять нужное решение. В январе 2024-го источники Politico сообщали, что Будапешт снимет вето, если получит возможность ежегодно пересматривать помощь Киеву. Евросоюз планирует принять пакет помощи Украине 1 февраля на саммите в Брюсселе.
Петр Бузлаев