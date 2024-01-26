Лукашенко: идет смена поколений, и этот опасный период нам надо пройти очень аккуратно

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Идет смена поколений, и этот опасный период Беларуси надо пройти очень аккуратно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.
Реагируя на выступление ректора Академии управления при Президенте Беларуси Вячеслава Даниловича, которому была присуждена степень доктора исторических наук за исследование роли молодежи в жизни Советской Беларуси в 1921—1939 годах, Александр Лукашенко отметил важность изучения этого периода.
«Это годы великого созидания: индустриализация, коллективизация, культурная революция — охвачено все», — сказал Президент.
«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный. Тогда еще более глобальная ломка происходила в производстве, в основе всей этой жизни. Коллективизация, индустриализация — тяжелые были времена. Люди справились. Нам сейчас проще: у нас солидная база, в том числе и научная. Но идет смена поколений, и нам бы тут не ошибиться. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь», — подчеркнул глава государства.
Президент напомнил, что идет реформирование политической жизни в стране. Так, Всебелорусское народное собрание стало конституционным органом, и у него будут серьезные полномочия.
«Это серьезно. Это и какой-то ограничитель для органов власти, и надзор сверху. И люди там должны быть соответствующие представлены. Нам бы не повторить горбачевский период, когда мы, как мультики смотрели, радовались: ах, счастье придет. Страну развалили и в яму попали. Нам этого нельзя повторить. Поэтому этот орган очень важен для нас, его надо вмонтировать в нашу жизнь, — заявил белорусский лидер. — Этот орган должен во время переходного периода, смены поколений быть на страже, он должен видеть, что происходит. Поэтому и Военную доктрину, и Концепцию национальной безопасности — вопросы войны и мира (для нас они важнейшие) именно там должны решать», — убежден Александр Лукашенко.
Особое внимание в переходный период важно уделять и экономике, обратил внимание глава государства: «Нам надо в этот период смены поколений и качество не уронить».
«Вы должны вокруг себя (тем более вы ректор) собрать людей, которые должны нести правду, как было тогда, и перекладывать на сегодняшний день. Ни в коем случае нельзя говорить неправду и поступать несправедливо. Простые вещи. Они положены в основу моей политики», — резюмировал Президент.
Он также коснулся совершенствования деятельности белорусских вузов и, в частности, Академии управления.
«Мы должны иметь самые лучшие учебные заведения, потому что в основном оттуда выходят управленцы. Уровень качества должен быть солидный, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Мы готовим будущее — молодежь. Управленцы — это архиважнейший вопрос в этом будущем».