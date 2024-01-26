Лукашенко: идет смена поколений, и этот опасный период нам надо пройти очень аккуратно

«Хотели бы мы этого или нет, идет смена поколений. И это всегда очень опасный период. Его надо очень аккуратно и тонко пройти. Поэтому этот опыт для нас очень важный. Тогда еще более глобальная ломка происходила в производстве, в основе всей этой жизни. Коллективизация, индустриализация — тяжелые были времена. Люди справились. Нам сейчас проще: у нас солидная база, в том числе и научная. Но идет смена поколений, и нам бы тут не ошибиться. Поэтому вам и вашим ученикам надо быть поближе здесь», — подчеркнул глава государства.