Посол Бельгии в Узбекистане завершает свою дипломатическую миссию

25 января заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов провел встречу с послом Бельгии с резиденцией в Москве Марком Михельсоном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.
В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также взаимодействие по линии многосторонних структур.
Заместитель руководителя МИД отметил плодотворную деятельность посла и высоко оценил его личный вклад в расширение и углубление взаимовыгодных узбекско-бельгийских связей.
Марк Михельсон в свою очередь поблагодарил за постоянную поддержку его деятельности в качестве посла Бельгии в Узбекистане.