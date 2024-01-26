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Посол Бельгии в Узбекистане завершает свою дипломатическую миссию

Марк Михельсон, возглавлявший дипмиссию в Узбекистане с резиденцией в Москве, поблагодарил за поддержку его деятельности.
Посол Бельгии в Узбекистане завершает свою дипломатическую миссию
Источник: mfa.uz

25 января заместитель министра иностранных дел Узбекистана Музаффар Мадрахимов провел встречу с послом Бельгии с резиденцией в Москве Марком Михельсоном, завершающим свою дипломатическую миссию в стране.

В ходе состоявшейся беседы были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также взаимодействие по линии многосторонних структур.

Заместитель руководителя МИД отметил плодотворную деятельность посла и высоко оценил его личный вклад в расширение и углубление взаимовыгодных узбекско-бельгийских связей.

Марк Михельсон в свою очередь поблагодарил за постоянную поддержку его деятельности в качестве посла Бельгии в Узбекистане.