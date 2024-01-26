ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу

«Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — сказал Шойгу.