ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу

Он подвел итоги поставок в войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры.
«Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — сказал Шойгу.
По его словам, на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.