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ОПК в разы нарастил производство оружия и боеприпасов, заявил Шойгу

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Эффективная работа министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса позволила в разы нарастить выпуск востребованных средств вооружения и боеприпасов, сообщил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.
Шойгу Сергей
Источник: РИА "Новости"

Он подвел итоги поставок в войска в 2023 году вооружения и военной техники, а также строительства объектов инфраструктуры.

«Благодаря эффективной работе министерства обороны России и организаций оборонно-промышленного комплекса в разы удалось нарастить изготовление основных востребованных средств вооружения и боеприпасов. В частности, этому способствовали расширение и модернизация производственных мощностей, а также повышение производительности труда», — сказал Шойгу.

По его словам, на многих предприятиях введены в эксплуатацию новые цеха, линии, участки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием.

Шойгу Сергей