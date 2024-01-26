В Гордуме Екатеринбурга остались недовольны уборкой города от снега. По мнению, депутата Тимофея Жукова, уборка заняла слишком много времени, а сроки надо сокращать. Рассуждениями он поделился с «КП-Екатеринбург».
— Город только через месяц сумели привести в более-менее достойный вид. Месяц — это слишком для такого мощного города, как Екатеринбург. Я считаю, надо давать срок две недели. Надо быть готовыми. У нас не первый раз снег выпадает и деньги есть в бюджете, чтобы модернизировать и улучшать технику, — рассказал «КП-Екатеринбург» депутат Тимофей Жуков.
Ранее в Екатеринбурге проверили уборку придомовых территорий. Объезд прошел в трех районах: Кировском, Железнодорожном и Орджоникидзевском.
— Во многих дворах работает техника. Уборка будет сделана быстрее и качественнее, если освободить пространство от припаркованных автомобилей: это совместная для управляющих компаний и жителей задача, — отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко.