Экс-акима Атырау из СИЗО перевели под домашний арест

«Постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 11 ноября 2023 года в отношении Уразбаева К. санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. По ходатайству прокурора Атырауской области постановлением Специализированного следственного суда Атырау от 22 декабря 2023 года мера пресечения в отношении Уразбаева К. изменена на домашний арест в связи с состоянием его здоровья».