Дрозденко обратился к жителям Гатчины

Мы помним о небывалом подвиге воинов, отдавших жизнь в жестоких боях за Гатчину, о героях партизанского сопротивления, храбро сражавшихся с захватчиком во время оккупации, помним обо всех мирных жителях, ставших жертвами нацизма.