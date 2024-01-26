Хабиров заявил, что протягивает руку дружбы всем, кто с ним не согласен

Глава республики Радий Хабиров выступил с речью на митинг-концерте. Концерт в его поддержку состоялся сегодня, 26 января, около Конгресс-холла «Торатау» в Уфе.
Хабиров заявил, что должен защищать не только людей, которые поддерживают его решения и политический курс, но и тех, кто не согласен с ним.
«И сегодня, с этой трибуны я обращаюсь ко всем тем, кто не согласен со мной, моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан, искренне любит людей и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики. Я протягиваю свою руку дружбы и говорю, давайте вместе созидать, давайте вместе строить наш родной Башкортостан», — сказал Радий Хабиров.
Также глава республики ответил на вопрос корреспондента UFA.AUF.RU о том, как он оценивает масштаб концерта.
«Очень много людей, потому что мы за единство нашей республики, поэтому люди пришли», — прокомментировал он.