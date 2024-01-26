Хабиров заявил, что протягивает руку дружбы всем, кто с ним не согласен

«И сегодня, с этой трибуны я обращаюсь ко всем тем, кто не согласен со мной, моей политикой, моими решениями, но искренне любит Башкортостан, искренне любит людей и готов к цивилизованному диалогу, как умные люди, как настоящие мужики. Я протягиваю свою руку дружбы и говорю, давайте вместе созидать, давайте вместе строить наш родной Башкортостан», — сказал Радий Хабиров.