Что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 февраля

По данным портала Norma.uz, с 1 февраля вступят в силу следующие нововведения в законодательстве:
Вводится рейтинг устойчивости предпринимателей. В рамках рейтинга субъекты предпринимательства разделяются на следующие категории:
• «ААА», «АА» и «А» — высокий рейтинг устойчивости;
• «ВВВ», «ВВ» и «В» — средний рейтинг устойчивости;
• «ССС», «СС» и «С» — удовлетворительный рейтинг устойчивости;
• «D» — низкий рейтинг устойчивости.
Для субъектов предпринимательства с высоким рейтингом устойчивости налоговые проверки проводиться не будут..Импортную электротехнику будут реализовывать дилеры. При ввозе ряда электротехнической продукции в Узбекистан потребуется наличие полномочных представителей или официальных дилеров производителя. Они должны будут обеспечивать качество, безопасность продукции, сервисные гарантии, а также иметь сервисные услуги.
Социальное обеспечение будет оказываться на основе договора. Лицам, включенным в реестр одиноких, престарелых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе, гарантированные государством социальные услуги будут оказываться на основе договора.
Вводятся меры по поддержке женщин-предпринимателей. В образовательных организациях откроются учебные курсы для женщин, начинающих заниматься надомным трудом и ремесленничеством, с привлечением опытных надомников и ремесленников за счет средств Госфонда по поддержке семьи и женщин. Часть до 70% учебных расходов, затраченных на каждую выпускницу, не превышающая 5 БРВ, будет покрываться государством.
Внедряется информационная система «Яшил энергия» («Зеленая энергетика»).Система позволит удаленно вводить данные об установленных возобновляемых источниках энергии и производимой ими электроэнергии (мощности), а также осуществлять мониторинг установленных солнечных панелей в режиме реального времени.
Регистрация бытовой техники будет осуществляться после маркировки. Регистрация, выдача сертификата соответствия и регистрация декларации соответствия бытовой техники, подлежащей обязательной цифровой маркировке, будут осуществляться строго после получения соответствующего кода маркировки.