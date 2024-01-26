Что изменится в законодательстве Узбекистана с 1 февраля

Вводятся меры по поддержке женщин-предпринимателей. В образовательных организациях откроются учебные курсы для женщин, начинающих заниматься надомным трудом и ремесленничеством, с привлечением опытных надомников и ремесленников за счет средств Госфонда по поддержке семьи и женщин. Часть до 70% учебных расходов, затраченных на каждую выпускницу, не превышающая 5 БРВ, будет покрываться государством.