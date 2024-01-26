Итоги визита Шавката Мирзиёева в КНР

Также он рассказал о структурных преобразованиях по либерализации экономики и внедрению рыночных механизмов в Узбекистане, включая создание Фонда поддержки проектов по выпуску высокотехнологичной промышленной продукции. Уже с января этого года в республике запустят «промышленную ипотеку» (когда земля и производственные площади передаются инвесторам в виде «готового бизнеса»).