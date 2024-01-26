Лукашенко рассказал, почему не выбрал карьеру ученого (видео)

Встреча президента Беларуси с учеными прошла в пятницу во Дворце Независимости в Минске, Александр Лукашенко вручил научным и научно-педагогическим работникам дипломы доктора наук и аттестаты профессора. А также рассказал, что в свое время у него была возможность заняться научной карьерой.
«Пришлось в жизни как-то приблизиться к этому. Не соприкоснуться, а приблизиться. Дальше дело не пошло. Я понял, что ученым быть, наверное, не для меня. Это было давным-давно. Но с тех пор, соприкасаясь с учеными, я понял, что поступил правильно», ― отметил глава государства.
Белорусский лидер назвал труд ученых тяжелейшим, и подчеркнул, что те, кто добивается успехов на этом поприще, заслуживают глубочайшего почета и уважения.
Кроме того, Лукашенко озвучил ученым предельно конкретные пожелания — чтобы их научные достижения «не оставались красивой витриной».
Научные достижения, по словам Лукашенко, нельзя откладывать на полку, когда их ждут и на производстве, и в образовании, и в других сферах.
«Прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома — Беларуси, укрепляет нашу независимость и национальную безопасность».
Белорусский лидер пожелал ученым новых успехов и подчеркнул, что в научных исследованиях и разработках необходимо «идти от жизни», оказывая финансовую поддержку тем разработкам, которые действительно нужны и их возможно применить.