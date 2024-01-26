Лукашенко рассказал, почему не выбрал карьеру ученого (видео)

«Пришлось в жизни как-то приблизиться к этому. Не соприкоснуться, а приблизиться. Дальше дело не пошло. Я понял, что ученым быть, наверное, не для меня. Это было давным-давно. Но с тех пор, соприкасаясь с учеными, я понял, что поступил правильно», ― отметил глава государства.