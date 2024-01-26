Путин испугал НАТО своей поездкой в Калининград

«Путин вызвал панику неожиданным визитом в Калининград среди стран ЕС», — указывается в материале.
По информации издания, своей незапланированной поездкой глава государства нарастил опасения по поводу возможной войны с НАТО, так как в Евросоюзе растут опасения, что Калининград может стать очагом конфликта в будущем.
Согласно имеющимся данным, в тот момент, когда российский лидер приблизился к Балтийскому морю, истребители у берегов шведского острова Готланд перешли в боевую готовность.
«Путин, похоже, насмехался над странами Балтии, пролетая рядом с Эстонией и огибая берега Латвии и Литвы», — полагает автор статьи.