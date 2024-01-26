Захарова: Россия откроет избирательные участки в недружественных странах

До 31 января кандидаты в президенты от партий, не представленных в Госдуме, должны сдать в Центризбирком не менее 100 000 подписей избирателей, при этом на каждый регион должно приходиться не более 2500 подписей. Из пяти таких заявленных кандидатов пока только двое отчитались о сборе необходимого количества подписей — Борис Надеждин («Гражданская инициатива») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз).