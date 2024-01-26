Захарова: Россия откроет избирательные участки в недружественных странах

«Избирательные участки будут открыты во всех странах, в которых имеются дипломатические представительства и консульские учреждения нашей страны. В том числе и в недружественных [странах]», — сказала она на брифинге.
9 января «Ведомости» со ссылкой на источники в дипломатических кругах писали, что ряд российских консульств на территориях недружественных стран не будут открывать участки для голосования на президентских выборах. Еще один собеседник, близкий к МИДу, пояснил, что возможность отмены голосования в консульских учреждениях обсуждается, а окончательное решение будет вынесено в январе.
Причину такого решения собеседники объясняли соображениями безопасности голосующих (например, в 2018 г. в Европе у посольств собирались очереди), а также сокращением числа консульских работников.
До 31 января кандидаты в президенты от партий, не представленных в Госдуме, должны сдать в Центризбирком не менее 100 000 подписей избирателей, при этом на каждый регион должно приходиться не более 2500 подписей. Из пяти таких заявленных кандидатов пока только двое отчитались о сборе необходимого количества подписей — Борис Надеждин («Гражданская инициатива») и Сергей Бабурин (Российский общенародный союз).