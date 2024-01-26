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Омский мэр рассказал про уборку снега, и о том, кто должен убирать дворы

Взять на себя ответственность за уборку дворов администрация города не может.

В своём Telegram-канале Сергей Шелест рассказал, что проверил работу бригад УДХБ и управляющих компаний. Он отметил, что в основном снег будут убирать ночью, чтобы не провоцировать пробки в городе.

Кроме того, Шелест отметил, что жители города жалуются на плохую уборку дворов. Однако администрация города ничего не может с этим сделать, так как убирать снег со дворов — ответственность управляющих компаний. УДХБ убирает снег только с муниципальных территорий.

Ранее мы сообщали, что губернатор Омской области поручил усерднее убирать снег в регионе.