Омский мэр рассказал про уборку снега, и о том, кто должен убирать дворы

В своём Telegram-канале Сергей Шелест рассказал, что проверил работу бригад УДХБ и управляющих компаний. Он отметил, что в основном снег будут убирать ночью, чтобы не провоцировать пробки в городе.
Кроме того, Шелест отметил, что жители города жалуются на плохую уборку дворов. Однако администрация города ничего не может с этим сделать, так как убирать снег со дворов — ответственность управляющих компаний. УДХБ убирает снег только с муниципальных территорий.
Ранее мы сообщали, что губернатор Омской области поручил усерднее убирать снег в регионе.