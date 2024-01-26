Захарова назвала смехотворными претензии Киева на российские территории

Представитель МИДа выразила уверенность в том, что, если бы у Зеленского появилась возможность, он не дал бы украинцам, проживающим на территории РФ, денег на «песни и пляски в национальных костюмах», а мобилизовал. Она напомнила, что до 2024 года Киев не признавал российских украинцев своими соотечественниками и никаких претензий с украинской стороны относительно этого вопроса ранее не было.