На Дальнем Востоке завершили строительство 11 хранилищ боеприпасов

«В рамках обустройства инфраструктуры арсеналов комплексного хранения завершено строительство 11 хранилищ на двух арсеналах в поселках Могзон (Забайкальский край) и Тейсин (Хабаровский край), что обеспечило безопасную эксплуатацию ракет и боеприпасов, взрывчатых материалов, их надежное и безопасное хранение», — сказал замминистра на Едином дне приемки военной продукции.