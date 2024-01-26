Суд ООН обязал Израиль принять все меры, чтобы остановить геноцид в секторе Газа

Напомним, Претория направила иск против Тель-Авива в конце декабря, указывая на нарушения израильтянами конвенции о геноциде. Южноафриканская республика отметила, что «действия и бездействие Израиля… носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением… уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».