Суд ООН обязал Израиль принять все меры, чтобы остановить геноцид в секторе Газа

Напомним, Претория направила иск против Тель-Авива в конце декабря, указывая на нарушения израильтянами конвенции о геноциде. Южноафриканская республика отметила, что «действия и бездействие Израиля… носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением… уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы».
«Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения всех действий, подпадающих под конвенцию о геноциде», — заявила Донохью, передает ТАСС.
Как отметила председатель суда, по результатам изучения предоставленных документов было установлено, что жители Палестины являются группой, которая подпадает под защиту конвенции о геноциде.
Ранее глава правительства Палестины Мухаммед Штайе заявил о том, что он ожидает, что вердикт Международного суда ООН по иску о геноциде в секторе Газа позволит незамедлительно положить конец боевым действиям израильской армии в палестинском анклаве.